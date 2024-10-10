Удержание части Курской области украинскими силами является для россиян серьезной проблемой

Украина сможет удерживать освобожденные территории во временно контролируемой россиянами Курской области не менее нескольких месяцев. Российские войска не смогли достичь весомых успехов на этом направлении, а у Украины нет никаких проблем с логистикой группировки войск на Курщине.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на прогнозы, сделанные американскими высокопоставленными лицами. Так, Вооруженные силы Украины имеют стабильные поставки снарядов и других боеприпасов, а россияне после провала своего "контрнаступления" сосредоточились на наступлении на востоке Украины.

Украина могла бы использовать эту территорию как разменную монету на переговорах с Россией. Однако непонятно, согласится ли на переговоры так называемый "президент" России Владимир Путин, поскольку до сих пор он не проявил к этому серьезной готовности.

В любом случае, удержание части Курской области украинскими силами является для россиян серьезной проблемой. Украинские части на Курщине могут продержаться несколько месяцев – а может быть, и значительно дольше.

Тем временем российский чемпион мира по шахматам, оппозиционный политик Гарри Каспаров в интервью "Телеграфу" поделился мнением, что Курская операция началась в 2024 году, а не в 2023-м из-за нерешительности западных стран. По его мнению, именно США запретили Киеву атаковать Россию годом ранее.

"Телеграф" рассказывал о том, что на бои в Курской области отреагировал "президент" РФ Путин. Он экстренно созвал Совбез РФ, но ничего толкового не сказал. Прорыв государственной границы он назвал "неразборчивой стрельбой" и "масштабной провокацией Киева".

Напомним, что первые сообщения о переходе по украинским частям границы и наступлении вглубь территории Курской области появились в сети 6 августа. Через несколько часов в РФ признали этот факт и рассказали о первых потерях. Военный эксперт Павел Нарожный нашел три плюса для Украины от ситуации в Курской области.