Утримання частини Курської області українськими силами є для росіян серйозною проблемою

Україна зможе утримувати звільнені території у тимчасово контрольованій росіянами Курській області не менше кількох місяців. Російські війська не змогли досягти вагомих успіхів на цьому напрямку, а Україна не має жодних проблем із логістикою угруповання військ на Курщині.

Про це пише видання Bloomberg із посиланням на прогнози, які зробили американські високопосадові особи. Так, Збройні сили України мають стабільне постачання снарядів та інших боєприпасів, а росіяни після провалу свого "контрнаступу" зосередилися на наступі на сході України.

Україна могла б використовувати цю територію, як розмінну монету на переговорах з Росією. Проте незрозуміло, чи погодиться на переговори так званий "президент" Росії Володимир Путін, оскільки досі він не виявив до цього серйозної готовності.

В будь-якому випадку, утримання частини Курської області українськими силами є для росіян серйозною проблемою. Українські частини на Курщині можуть протриматися кілька місяців – а можливо, що й значно довше.

Тим часом російський чемпіон світу з шахів, опозиційний політик Гаррі Каспаров в інтерв’ю "Телеграфу" поділився думкою, що Курська операція почалася 2024 року, а не 2023-го через нерішучість західних країн. На його думку, саме США заборонили Києву атакувати Росію роком раніше.

"Телеграф" розповідав про те, що на бої у Курській області відреагував "президент" РФ Путін. Він екстрено скликав Радбез РФ, але нічого путнього не сказав. Прорив державного кордону він назвав "нерозбірливою стріляниною" та "масштабною провокацією Києва".

Нагадаємо, що перші повідомлення про перехід українськими частинами кордону та наступ вглиб території Курської області з’явилися у мережі 6 серпня. Через кілька годин у РФ визнали цей факт і розповіли про перші втрати. Військовий експерт Павло Нарожний знайшов три плюси для України від ситуації у Курській області.