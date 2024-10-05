На Донеччині "приземлили" російську "пташку" (епічні відео)

Мінус ще одна "сушка"

У суботу, 5 жовтня, на Донеччині в районі Костянтинівки впав російський винищувач. Сили оборони України нібито епічно "приземлили" Су-34 Росії.

У мережі вже публікують відео моменту збиття літака. Український волонтер Сергій Стерненко також прокоментував подію.

"Чекаємо гарних новин про черговий вєчнольот", — написав він.

Зауважимо, що Генштаб офіційно наразі не коментував збиття. Керівник ЦПД Андрій Коваленко стверджує, що збито Су-34, а голова МВА каже про Су-25.

"Сили оборони збили російський літак Су-25 на Донеччині", — повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За його словами, уламки винищувача частково впали на території міста, потрапивши також і у приватний сектор, пошкодивши кілька будинків. Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.

На кадрах відео, опублікованого в мережі, видно, що два винищувачі летять у небі, а потім той, що нижче випускає ракету, яка попадає у сусідній літак.

Після цього він вибухає та падає. Наразі є різні версії щодо того, хто збив літак. Так, одні пишуть, що це ЗСУ, інші – що самі росіяни. Навіть ходить версія, що російський пілот хотів перегнати літак для ЗСУ, але був збитий своїми ж.

Фото уламків вже публікують користувачі, на яких видно розпізнавальні знаки Росії. Зазначається, що нібито збито винищувач Су-34 — вартість 50 млн доларів.

Водночас російські пропагандистські канали стверджують, що нібито збили український літак, проте розпізнавальні знаки на "пташці" російські.

Додамо, що Костянтинівка знаходиться за понад 6 км від лінії фронту.

Нагадаємо, що у Росії на початку жовтня нібито розбився літак Су-25. Війська РФ використовують цей вид авіації у війні з Україною. Разом з ним міг загинути пілот.

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