"Ми показали приклад": стало відомо, як українські військові влаштовували засідку на А-50

Внаслідок засідок українських сил було збито два А-50, один Ту-22М3 та ще шість літаків

Українські військові у січні цього року вперше збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, а в лютому відправили до пекла другий, скоротивши таким чином дефіцитний повітряний флот цих літаків у Росії. Тепер стало відомо, як саме вдалося влаштувати засідку на літаки.

Про це пише видання The Times із посиланням на високопоставленого офіцера української військової розвідки, який розповів журналістам про деталі. В операції спочатку використали західні ракети та системи, а вже потім – зброю радянських зразків.

Ще в травні 2022 року на тлі сильної нестачі систем протиповітряної оборони Україна вирішила відновити списані в запас радянські С-200. Шлях до цього був нешвидким – спочатку знайшли офіцерів, які мали досвід експлуатації старих систем, потім інженерів, які були здатні їх відновити. Перша спроба атаки літака А-50 ракетами комплексу С-200 відбулася ще восени 2023 року, проте літак ДЛРВ несподівано змінив траєкторію польоту і ракета схибила. Проте операція все одно мала позитивний ефект – для ЗСУ, оскільки росіяни так і не зрозуміли, що це було.

"Ми показали приклад військово-повітряним силам, щоб вони не боялися бути обстріляними. З першої спроби, коли ми запустили дві ракети, вони побачили, як швидко ми сховали пускові установки і евакуювалися — ніхто навіть не помітив, де ми знаходимося", – сказав офіцер.

В січні операцію вирішили повторити, але вже використовуючи західні ракетні системи. Спеціально для цього німецькі батареї Patriot встановили на вантажівки. Це було дуже ризиковано – шість великих машин (радар, пускова установка, джерело живлення, машина охорони) повинні були наблизитися до фронту на небезпечну відстань. Проте ризик виправдався: 14 січня батарея знищила А-50 над Азовським морем та критично пошкодила повітряний командний пункт Іл-22. Росіяни не встигли нічого зробити, оскільки ракети летіли менше ніж дві хвилини.

Після цього росіяни відвели А-50 за межі досяжності систем Patriot. Тому наступного разу на літак ДРЛВ полювали відновлені українські С-200. 23 лютого батарея С-200 збила другий А-50 на відстані в 170 кілометрів від лінії фронту, що стало для росіян шоком. Щобільше, під час цієї операції росіян вдалося буквально упіймати на живця – систему С-300 з увімкненим радаром використали, як приманку. Знищувати її вилетіли шість (!) літаків, проте замість С-300 вони знайшли Patriot, точніше – його ракети.

"Вони з радістю вилетіли знищувати С-300 і тут з'явився Patriot. З шести літаків два були збиті С-300, а чотири — Patriot", — розповів журналістам підполковник ВПС, який брав участь в операції.

Останнім великим трофеєм С-200 став російський Ту-22М3, збитий 19 квітня. Після цього росіяни припинили атакувати низку цілей в Україні, побоюючись, що літаки будуть збиті.

Як писав "Телеграф", ввечері 23 лютого в акваторії Азовського моря було знищено вже другий літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. За даними ГУР МО, знищено було "літаючий радар" А-50У, модифіковану версію літака А-50 вартістю у щонайменше 350 мільйонів доларів США. До цього 14 січня, було збито літак А-50, теж над Азовським морем.

Нагадаємо, що 19 квітня, в результаті операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з Повітряними силами було знищено бомбардувальника Ту-22МЗ, який запускав ракети по Україні.