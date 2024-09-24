"Мы показали пример": стало известно, как украинские военные устраивали засаду на А-50

В результате засад украинских сил были сбиты два А-50, один Ту-22М3 и еще шесть самолетов

Украинские военные в январе этого года впервые сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, а в феврале отправили в ад второй, сократив таким образом дефицитный воздушный флот этих самолетов в России. Теперь стало известно, как именно удалось устроить засаду на самолеты.

Об этом пишет издание The Times со ссылкой на высокопоставленного офицера украинской военной разведки, рассказавшего журналистам о деталях. В операции сначала использовали западные ракеты и системы, а уже потом оружие советских образцов.

Еще в мае 2022 года на фоне сильнейшей нехватки систем противовоздушной обороны Украина решила восстановить списанные в запас советские С-200. Путь к этому был небыстрым – сначала нашли офицеров, имевших опыт эксплуатации старых систем, затем инженеров, способных их восстановить. Первая попытка атаки самолета А-50 ракетами комплекса С-200 произошла еще осенью 2023 года, однако самолет ДЛРО неожиданно изменил траекторию полета и ракета промахнулась. Однако операция все равно имела положительный эффект для ВСУ, поскольку россияне так и не поняли, что это было.

"Мы показали пример военно-воздушным силам, чтобы они не боялись быть обстрелянными. С первой попытки, когда мы запустили две ракеты, они увидели, как быстро мы спрятали пусковые установки и эвакуировались — никто даже не заметил, где мы находимся", — сказал офицер.

В январе операцию решили повторить, но уже используя западные ракетные системы. Специально для этого германские батареи Patriot установили на грузовики. Это было очень рискованно – шесть больших машин (радар, пусковая установка, источник питания, машина охраны) должны были приблизиться к фронту на опасное расстояние. Тем не менее, риск оправдался: 14 января батарея уничтожила А-50 над Азовским морем и критически повредила воздушный командный пункт Ил-22. Россияне не успели ничего сделать, поскольку ракеты летели менее двух минут.

После этого россияне увели А-50 за пределы досягаемости систем Patriot. Поэтому в следующий раз за самолетом ДРЛВ охотились восстановленные украинские С-200. 23 февраля батарея С-200 сбила второй А-50 на расстоянии в 170 километров от линии фронта, что послужило для россиян шоком. Более того, во время этой операции россиян удалось буквально поймать на живца – систему С-300 с включенным радаром использовали как приманку. Уничтожать ее вылетели шесть (!) самолетов, однако вместо С-300 они обнаружили Patriot, точнее – его ракеты.

"Они с радостью вылетели уничтожать С-300 и здесь появился Patriot. Из шести самолетов два были сбиты С-300, а четыре — Patriot", — рассказал журналистам участвовавший в операции подполковник ВВС.

Последним крупным трофеем С-200 стал российский Ту-22М3, сбитый 19 апреля. После этого россияне перестали атаковать ряд целей в Украине, опасаясь, что самолеты будут сбиты.

Как писал "Телеграф", вечером 23 февраля в акватории Азовского моря был уничтожен уже второй самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. По данным ГУР МО, уничтожен был "летающий радар" А-50У, модифицированная версия самолета А-50 стоимостью не менее 350 миллионов долларов США. До этого 14 января, был сбит самолет А-50, тоже над Азовским морем.

Напомним, что 19 апреля, в результате операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Воздушными силами был уничтожен бомбардировщик Ту-22МЗ, запускавший ракеты по Украине.