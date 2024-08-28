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"Грачи" не долетели: что известно о штурмовике Су-25, который ВСУ сбили над Донбассом (видео)

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Су-25 Новость обновлена 28 августа 2024, 10:56
Су-25. Фото Doomych/commons.wikimedia.org

Су-25 впервые поднялся в воздух аж в 1975 году

Воины ВСУ сбили очередной российские военный самолет. Им оказался фронтовой штурмовик Су-25.

"Телеграф" рассказывает о том, что известно о данном летательно аппарате. Его еще называют "летающим танком" из-за того, что он покрыт броней.

Су-25

Су-25 является советским бронированным штурмовиком. По классификации НАТО: Frogfoot — "Лягушачья лапа". Неформально Су-25 еще называют "Грач". Он предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

Су-25 впервые поднялся в воздух 22 февраля 1975 года. Самолёты этого типа эксплуатируются с 1981 года; принимали участие во множестве военных конфликтов и остаются в строю ВВС России, Украины и других стран.

Характеристики Су-25

  • Экипаж: 1 человек (в учебно-боевой версии – 2 человека)
  • Размах крыла: 14,36 м
  • Максимальный взлетный вес: 17350 кг
  • Двигатели: 2х4413 кгс
  • Максимальная скорость: 984 км/ч
  • Практический потолок: 7 км
  • Максимальный вес вооружения: 4,4 т

Вооружение

  • Спаренная 30-мм пушка ГШ-30 (250 снарядов),
  • НАР (Неуправляемая авиационная ракета),
  • КР (Х-25, Х-29, Р-60М),
  • бомбы
  • РБК (Разовая Бомбовая Кассета) общим весом до 4300 кг

Стоимость

Стоимость нового Су-25 варьируется в зависимости от конфигурации и поставок, но обычно она составляет около $11-14 млн.

Напомним, ранее мы писали о том, что известно самолете Ту-22.

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#Самолет #Война #Авиация