"Грачи" не долетели: что известно о штурмовике Су-25, который ВСУ сбили над Донбассом (видео)

Су-25 впервые поднялся в воздух аж в 1975 году

Воины ВСУ сбили очередной российские военный самолет. Им оказался фронтовой штурмовик Су-25.

"Телеграф" рассказывает о том, что известно о данном летательно аппарате. Его еще называют "летающим танком" из-за того, что он покрыт броней.

Су-25

Су-25 является советским бронированным штурмовиком. По классификации НАТО: Frogfoot — "Лягушачья лапа". Неформально Су-25 еще называют "Грач". Он предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

Су-25 впервые поднялся в воздух 22 февраля 1975 года. Самолёты этого типа эксплуатируются с 1981 года; принимали участие во множестве военных конфликтов и остаются в строю ВВС России, Украины и других стран.

Характеристики Су-25

Экипаж : 1 человек (в учебно-боевой версии – 2 человека)

: 1 человек (в учебно-боевой версии – 2 человека) Размах крыла : 14,36 м

: 14,36 м Максимальный взлетный вес : 17350 кг

: 17350 кг Двигатели : 2х4413 кгс

: 2х4413 кгс Максимальная скорость : 984 км/ч

: 984 км/ч Практический потолок : 7 км

: 7 км Максимальный вес вооружения: 4,4 т

Вооружение

Спаренная 30-мм пушка ГШ-30 (250 снарядов),

НАР (Неуправляемая авиационная ракета),

КР (Х-25, Х-29, Р-60М),

бомбы

РБК (Разовая Бомбовая Кассета) общим весом до 4300 кг

Стоимость

Стоимость нового Су-25 варьируется в зависимости от конфигурации и поставок, но обычно она составляет около $11-14 млн.

Напомним, ранее мы писали о том, что известно самолете Ту-22.