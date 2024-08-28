"Грачи" не долетели: что известно о штурмовике Су-25, который ВСУ сбили над Донбассом (видео)
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Су-25 впервые поднялся в воздух аж в 1975 году
Воины ВСУ сбили очередной российские военный самолет. Им оказался фронтовой штурмовик Су-25.
"Телеграф" рассказывает о том, что известно о данном летательно аппарате. Его еще называют "летающим танком" из-за того, что он покрыт броней.
Су-25
Су-25 является советским бронированным штурмовиком. По классификации НАТО: Frogfoot — "Лягушачья лапа". Неформально Су-25 еще называют "Грач". Он предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.
Су-25 впервые поднялся в воздух 22 февраля 1975 года. Самолёты этого типа эксплуатируются с 1981 года; принимали участие во множестве военных конфликтов и остаются в строю ВВС России, Украины и других стран.
Характеристики Су-25
- Экипаж: 1 человек (в учебно-боевой версии – 2 человека)
- Размах крыла: 14,36 м
- Максимальный взлетный вес: 17350 кг
- Двигатели: 2х4413 кгс
- Максимальная скорость: 984 км/ч
- Практический потолок: 7 км
- Максимальный вес вооружения: 4,4 т
Вооружение
- Спаренная 30-мм пушка ГШ-30 (250 снарядов),
- НАР (Неуправляемая авиационная ракета),
- КР (Х-25, Х-29, Р-60М),
- бомбы
- РБК (Разовая Бомбовая Кассета) общим весом до 4300 кг
Стоимость
Стоимость нового Су-25 варьируется в зависимости от конфигурации и поставок, но обычно она составляет около $11-14 млн.
Напомним, ранее мы писали о том, что известно самолете Ту-22.