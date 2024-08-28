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"Грачі" не долетіли: що відомо про штурмовика Су-25, який ЗСУ збили над Донбасом (відео)

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Су-25 Новина оновлена 28 серпня 2024, 10:56
Су-25. Фото Doomych/commons.wikimedia.org

Су-25 вперше піднявся в повітря аж 1975 року.

Воїни ЗСУ збили черговий російський військовий літак. Ним виявився фронтовий штурмовик Су-25.

"Телеграф" розповідає про те, що відомо про цей літальний апарат. Його ще називають "літаючим танком" через те, що він покритий бронею.

Су-25

Су-25 є радянським броньованим штурмовиком. За класифікацією НАТО: Frogfoot — "Жабина лапа". Неформально Су-25 ще називають "Грач". Він призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ за прямої видимості цілі, а також знищення об’єктів із заданими координатами цілодобово в будь-яких метеоумовах.

Су-25 вперше піднявся у повітря 22 лютого 1975 року. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року; брали участь у багатьох військових конфліктах і залишаються у строю ВПС Росії, України та інших країн.

Характеристики Су-25

  • Екіпаж : 1 особа (у навчально-бойовій версії – 2 особи)
  • Розмах крила : 14,36 м
  • Максимальна злітна вага : 17350 кг
  • Двигуни : 2х4413 кгс
  • Максимальна швидкість : 984 км/год
  • Практична стеля : 7 км
  • Максимальна вага озброєння : 4,4 т

Озброєння

  • Спарена 30-мм гармата ГШ-30 (250 снарядів),
  • НАР (Некерована авіаційна ракета),
  • КР (Х-25, Х-29, Р-60М),
  • бомби
  • РБК (Разова Бомбова Касета) загальною вагою до 4300 кг

Вартість

Вартість нового Су-25 варіюється в залежності від конфігурації та постачання, але зазвичай вона становить близько $11-14 млн.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо літаком Ту-22.

Теги:
#Літак #Війна #Авіація