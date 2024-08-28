"Грачі" не долетіли: що відомо про штурмовика Су-25, який ЗСУ збили над Донбасом (відео)

Су-25 вперше піднявся в повітря аж 1975 року.

Воїни ЗСУ збили черговий російський військовий літак. Ним виявився фронтовий штурмовик Су-25.

"Телеграф" розповідає про те, що відомо про цей літальний апарат. Його ще називають "літаючим танком" через те, що він покритий бронею.

Су-25

Су-25 є радянським броньованим штурмовиком. За класифікацією НАТО: Frogfoot — "Жабина лапа". Неформально Су-25 ще називають "Грач". Він призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ за прямої видимості цілі, а також знищення об’єктів із заданими координатами цілодобово в будь-яких метеоумовах.

Су-25 вперше піднявся у повітря 22 лютого 1975 року. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року; брали участь у багатьох військових конфліктах і залишаються у строю ВПС Росії, України та інших країн.

Характеристики Су-25

Екіпаж : 1 особа (у навчально-бойовій версії – 2 особи)

: 1 особа (у навчально-бойовій версії – 2 особи) Розмах крила : 14,36 м

: 14,36 м Максимальна злітна вага : 17350 кг

: 17350 кг Двигуни : 2х4413 кгс

: 2х4413 кгс Максимальна швидкість : 984 км/год

: 984 км/год Практична стеля : 7 км

: 7 км Максимальна вага озброєння : 4,4 т

Озброєння

Спарена 30-мм гармата ГШ-30 (250 снарядів),

НАР (Некерована авіаційна ракета),

КР (Х-25, Х-29, Р-60М),

бомби

РБК (Разова Бомбова Касета) загальною вагою до 4300 кг

Вартість

Вартість нового Су-25 варіюється в залежності від конфігурації та постачання, але зазвичай вона становить близько $11-14 млн.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо літаком Ту-22.