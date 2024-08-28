"Грачі" не долетіли: що відомо про штурмовика Су-25, який ЗСУ збили над Донбасом (відео)
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Су-25 вперше піднявся в повітря аж 1975 року.
Воїни ЗСУ збили черговий російський військовий літак. Ним виявився фронтовий штурмовик Су-25.
"Телеграф" розповідає про те, що відомо про цей літальний апарат. Його ще називають "літаючим танком" через те, що він покритий бронею.
Су-25
Су-25 є радянським броньованим штурмовиком. За класифікацією НАТО: Frogfoot — "Жабина лапа". Неформально Су-25 ще називають "Грач". Він призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ за прямої видимості цілі, а також знищення об’єктів із заданими координатами цілодобово в будь-яких метеоумовах.
Су-25 вперше піднявся у повітря 22 лютого 1975 року. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року; брали участь у багатьох військових конфліктах і залишаються у строю ВПС Росії, України та інших країн.
Характеристики Су-25
- Екіпаж : 1 особа (у навчально-бойовій версії – 2 особи)
- Розмах крила : 14,36 м
- Максимальна злітна вага : 17350 кг
- Двигуни : 2х4413 кгс
- Максимальна швидкість : 984 км/год
- Практична стеля : 7 км
- Максимальна вага озброєння : 4,4 т
Озброєння
- Спарена 30-мм гармата ГШ-30 (250 снарядів),
- НАР (Некерована авіаційна ракета),
- КР (Х-25, Х-29, Р-60М),
- бомби
- РБК (Разова Бомбова Касета) загальною вагою до 4300 кг
Вартість
Вартість нового Су-25 варіюється в залежності від конфігурації та постачання, але зазвичай вона становить близько $11-14 млн.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо літаком Ту-22.