В Донецкой области "приземлили" российский истребитель (эпические видео)

Минус еще одна "сушка"

В субботу, 5 октября, в Донецкой области в районе Константиновки упал российский истребитель. Силы обороны Украины эпически "приземлили" Су-25 России.

В сети уже публикуют видео момента сбития самолета. Украинский волонтер Сергей Стерненко также прокомментировал событие.

"Ждем хороших новостей об очередном вечнолете", — написал он.

"Силы обороны сбили российский самолет Су-25 в Донецкой области", — сообщил начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов.

По его словам, обломки истребителя частично упали на территории города, попав также в частный сектор, повредив несколько домов. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

На кадрах видео, опубликованного в сети, видно, что два истребителя летят в небе, а затем нижний выпускает ракету, которая попадает в соседний самолет.

После этого он взрывается и падает. Уже известно, что это украинский самолет сбил российский истребитель. Фото отломков уже публикуют пользователи, на которых видны опознавательные знаки России. Отмечается, что сбит истребитель Су-25, цена которого составляет около 11 тысяч долларов.

В то же время, российские пропагандистские каналы утверждают, что якобы сбили украинский самолет, однако опознавательные знаки на "птичке" российские.

Добавим, что Константиновка находится в более чем 6 км от линии фронта.

Напомним, что в России в начале октября якобы разбился самолет Су-25. Войска РФ используют этот вид авиации в войне с Украиной. Вместе с ним мог погибнуть пилот.

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