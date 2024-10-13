Російська армія втратила сотні РСЗВ на фронті: OSINT розкрив реальні масштаби втрат

Російські окупанти з 24 лютого 2022 року втратили щонайменше 426 РСЗВ усіх типів

Російські окупанти за час війни втратили знищеними, пошкодженими та захопленими сотні реактивних систем залпового вогню. Бази зберігання, на яких перебували РСЗВ радянського періоду, майже пусті.

Про це повідомив OSINTер Jonpy99, який проаналізував супутникові знімки баз зберігання РСЗВ на російській території. Він порахував реактивні системи трьох типів, які перебувають на озброєнні РФ:

РСЗВ БМ-21 "Град" : до війни на складах було 1025 одиниць, залишилося – 166 одиниць (16%).

: до війни на складах було 1025 одиниць, залишилося – 166 одиниць (16%). РСЗВ 9К57 "Ураган" : до війни на складах було 394 одиниці, залишилося – 171 одиниця (43%).

: до війни на складах було 394 одиниці, залишилося – 171 одиниця (43%). РСЗВ 9К58 "Смерч": до війни на складах було 17 одиниць, залишилося – 2 одиниці (12%).

Зазначається, що судячи з підтверджених візуально втрат ресурсом Oryx, російські окупанти з 24 лютого 2022 року втратили щонайменше 426 РСЗВ усіх типів. На місяць окупанти можуть виготовити до 13 одиниць РСЗВ. Але 80% з них – це відновлені системи з баз зберігання.

Раніше "Телеграф" писав, що керівництво Міністерства оборони Росії тисне на президента РФ Володимира Путіна у питанні оголошення нової хвилі мобілізації. На їхню думку, це дозволить компенсувати втрати російської армії в Україні та наростити кількість військ.

30 вересня стало відомо, що так званий "президент" Росії Володимир Путін підписав указ про осінній призов до армії. Він стартує з 1 жовтня та триватиме до кінця року. В Росії планується призвати 133 тисячі осіб.