Майже півтори сотні бригад на мільярди доларів: скільки російської артилерії знищила українська армія

За найконсервативнішими умовними підрахунками російські окупанти втратили гармат на 8 млрд доларів США

Сили оборони України тільки з 1 січня по 1 жовтня 2024 року знищили 10373 артилерійські системи росіян. Рекордним днем стало 22 вересня, коли росіяни не дорахувалися відразу 81 артилерійської системи.

Про це повідомило Міністерство оборони України. Зазначається, що кількість знищеної артилерії дорівнює 144 артилерійським бригадам (артилерійський дивізіон — 18 артилерійських стволів, артилерійська бригада — 72 стволи).

Щодо вартості знищеної російської артилерії, за найконсервативнішими умовними підрахунками російські окупанти втратили гармат на 8 млрд доларів США. Підрахунок ґрунтується на інформації з відкритих джерел і середніх цінах на озброєння та військову техніку на світовому ринку.

"Таким чином, знищені або виведені з ладу без перспективи відновлення ворожі САУ, гаубиці та гармати — можливо, найдорожчий металобрухт у світі. Витрати Росії на війну, загарбання чужої землі, вбивства українців могли бути направлені на вирішення внутрішніх соціальних питань. За 8 млрд доларів США, до прикладу, агресор міг би побудувати 13 сучасних спортивних арен або 18 об’єктів охорони здоров’я, оснащених найкращими зразками лікувально-діагностичної апаратури", — зазначили у Міноборони.

Як писав "Телеграф", росіяни за час війни втратили знищеними, пошкодженими та захопленими сотні реактивних систем залпового вогню. Бази зберігання, на яких перебували РСЗВ радянського періоду, майже пусті.

Нагадаємо, що у Росії на початку жовтня нібито розбився літак Су-25. Війська РФ використовують цей вид авіації у війні з Україною. Разом з ним міг загинути пілот.