ГУР уничтожили важный российский самолет Ту-134: чем он известен (видео)

Мы расскажем о главных характеристиках самолета Ту-134

В ночь на 13 октября на аэродроме "Оренбург-2" в России был уничтожен самолет Ту-134 военно-транспортной авиации. Эти самолеты используются для транспортировки личного состава российской армии, в частности, руководящего состава министерства обороны РФ.

"Телеграф" публикует основные характеристики данного самолета, а также фото и видео. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, самолет принадлежал к 117-му военно-транспортному авиаполку российских вооруженных сил и был уничтожен на военном аэродроме. Этот аэродром расположен возле поселка Донгуз, примерно в 30 км к югу от города Оренбург.

В результате пожара самолет выгорел дотла.

Что известно о самолете Ту-134

Самолет Ту-134 был разработан Конструкторским бюро имени Туполева в начале 1960-х годов и выпускался на Харьковском авиационном производственном объединении с 1966 по 1984 год. Первый полет данный самолет совершил в июле 1963 года, а в эскплуатации с сентября 1967 года.

Ту-134 был одним из самых массовых пассажирских самолетов советского производства, он также поставлялся в страны Варшавского договора. Полностью его производство было прекращено в конце 1980-х годов — всего было выпущено 854 единицы, включая опытные и предсерийные образцы. Однако этот самолет широко использовался, в том числе странах Европы, до начала 2000-х годов: в 2002 году после вступления в действие Главы 3 приложения 16 Международной организации гражданской авиации, эксплуатация данных самолетов в Европейском Союзе была запрещена. Причина — ужесточение шумовых норм для воздушных судов.

На сегодняшний день Ту-134 в основном используется на внутренних рейсах России и некоторых стран — бывших республик СССР.

В зависимости от модификации данный самолет мог перевозить от 72 до 84 пассажиров. Ту-134 оборудован двумя турбореактивными двигателями Д-30. Они установлены в хвостовой части фюзеляжа на специальных пилонах — это снизило шум самолета по сравнению с самолетами предыдущих поколений.

Длина самолета — 71 метров, вес — от 47 тонн, размах крыльев — 29 метров. Дальность полета — от 2100 до 3000 километров, высота полета — до 21 километров, масса двигателя — 1980 килограмм.

Вот так выглядит салон и багажное отделение самолета.

А вот так выглядит кабина пилота.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что самолет F-16 Воздушных сил ВСУ мог сбить свой первый вражеский истребитель.