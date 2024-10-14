ГУР знищили важливий російський літак Ту-134: чим він відомий (відео)

Ми розповімо про головні характеристики літака Ту-134

У ніч проти 13 жовтня на аеродромі "Оренбург-2" у Росії було знищено літак Ту-134 військово-транспортної авіації. Ці літаки використовують для транспортування особового складу російської армії, зокрема, керівного складу міністерства оборони РФ.

"Телеграф" публікує основні характеристики даного літака, а також фото та відео. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, літак належав до 117 військово-транспортного авіаполку російських збройних сил і був знищений на військовому аеродромі. Цей аеродром розташований біля селища Донгуз, приблизно за 30 км на південь від міста Оренбург.

Внаслідок пожежі літак вигорів вщент.

Що відомо про літак Ту-134

Літак Ту-134 був розроблений Конструкторським бюро імені Туполєва на початку 1960-х років та випускався на Харківському авіаційному виробничому об’єднанні з 1966 до 1984 року. Перший політ цей літак здійснив у липні 1963 року, а в експлуатації з вересня 1967 року.

Ту-134 був одним із наймасовіших пасажирських літаків радянського виробництва, він також поставлявся до країн Варшавського договору. Повністю його виробництво було припинено наприкінці 1980-х років — загалом було випущено 854 одиниці, включаючи дослідні та передсерійні зразки. Однак цей літак широко використовувався, у тому числі країнах Європи, до початку 2000-х років: у 2002 році після набуття чинності Главою 3 додатка 16 Міжнародної організації цивільної авіації, експлуатацію цих літаків у Європейському Союзі було заборонено. Причина — посилення шумових норм для повітряних суден.

На сьогоднішній день Ту-134 переважно використовується на внутрішніх рейсах Росії та деяких країн — колишніх республік СРСР.

Залежно від модифікації цей літак міг перевозити від 72 до 84 пасажирів. Ту-134 обладнаний двома турбореактивними двигунами Д-30. Вони встановлені у хвостовій частині фюзеляжу на спеціальних пілонах — це знизило шум літака, порівняно з літаками попередніх поколінь.

Довжина літака – 71 метрів, вага – від 47 тонн, розмах крил – 29 метрів. Дальність польоту – від 2100 до 3000 кілометрів, висота польоту – до 21 кілометрів, маса двигуна – 1980 кілограм.

Ось так виглядає салон та багажне відділення літака.

А так виглядає кабіна пілота.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що літак F-16 Повітряних сил ЗСУ міг збити свій перший ворожий винищувач.