F-16 ЗСУ міг збити свій перший ворожий винищувач, в ISW повідомили деталі

У росіян паніка через це

Цього тижня у військових колах активно обговорюється інформація про можливе збиття українським винищувачем F-16 російського бомбардувальника Су-34. Проте офіційного підтвердження цьому ще немає.

Російський військовий блогер, пов'язаний з авіацією РФ, підтвердив втрату літака Су-34 12 жовтня. Проте він не надав подробиць про обставини інциденту. Блогер зазначив, що екіпаж винищувача загинув, але стверджував, що це не пов'язано з діями українських військових. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Водночас, російський Telegram-канал, який нібито керується офіцерами ПДВ РФ та штабом угруповання "Днепр", оприлюднив інформацію про можливе збиття Су-34 українським F-16. За їхніми даними, це сталося, коли російський літак скидав бомби на відстані близько 50 км від лінії фронту.

Цей же канал критично відреагував на версії про технічну несправність чи людську помилку як причини втрати Су-34. Автори повідомлення наголосили, що такі пояснення все одно вказують на проблеми застарілості російської авіатехніки та низький професіоналізм пілотів.

Важливо зазначити, що ISW не може самостійно підтвердити достовірність цієї інформації. Проте якщо вона виявиться правдивою, це стане першим випадком знищення російського пілотованого літака за допомогою наданого Заходом F-16.

Нагадаємо, що Україна довго домагалася отримання цих сучасних винищувачів від західних партнерів. "Телеграф" повідомляв, що навесні 2023 року було створено авіаційну коаліцію під керівництвом Данії та Нідерландів для підготовки українських пілотів та передачі літаків. Навчання українських військових льотчиків проходило в прискореному режимі і тривало менш як рік замість звичайних п'яти років.