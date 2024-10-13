F-16 ВСУ мог сбить свой первый вражеский истребитель, в ISW сообщили детали

У русских паника из-за этого

На этой неделе в военных кругах активно обсуждается информация о возможном уничтожении украинским истребителем F-16 российского бомбардировщика Су-34. Однако официального подтверждения этому еще нет.

Российский военный блоггер, связанный с авиацией РФ, подтвердил потерю самолета Су-34 12 октября. Однако он не предоставил подробности об обстоятельствах инцидента. Блогер отметил, что экипаж истребителя погиб, но утверждал, что это не связано с действиями украинских военных. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

В то же время, российский Telegram-канал, которым якобы руководят офицеры НДС РФ и штаб группировки "Днепр", обнародовал информацию о возможном сбитии Су-34 украинским F-16. По их данным, это произошло, когда российский самолет сбрасывал бомбы на расстоянии около 50 км от линии фронта.

Этот же канал критически отреагировал на версии о технической неисправности или человеческой ошибке как причине потери Су-34. Авторы сообщения подчеркнули, что такие объяснения все равно указывают на проблемы устаревшей российской авиатехники и низкий профессионализм пилотов.

Важно отметить, что ISW не может самостоятельно подтвердить подлинность этой информации. Однако, если она окажется правдивой, это станет первым случаем уничтожения российского пилотируемого самолета с помощью предоставленного Западом F-16.

Напомним, Украина долго добивалась получения этих современных истребителей от западных партнеров. "Телеграф" сообщал, что весной 2023 года была создана авиационная коалиция под руководством Дании и Нидерландов для подготовки украинских пилотов и передачи самолетов. Обучение украинских военных летчиков проходило в ускоренном режиме и длилось менее года вместо обычных пяти лет.