Во время ночного удара по Сумщине погиб мужчина и пострадали спасатели (фото и видео)

Российская армия била по городу беспилотниками и авиабомбами

В ночь на субботу, 19 октября, россияне ударили КАБами (корректируемые авиационные бомбы) и "шахедами" по городу Шостка Сумской области. Под завалами нашли погибшего мужчину, еще восемь человек получили ранения.

"В одном из зданий в г. Шостка под завалами обнаружено тело погибшего мужчины. В результате ночного авиаудара по городу 8 человек пострадали и 1 человек погиб", — сообщили в прокуратуре Сумской области.

Там уточнили, что 19 октября около 00:20, россияне, по предварительным данным, сбросили три управляемых авиационных бомбы на центральную часть Шостки. Повреждены учебные и медицинские учреждения, помещения ряда учреждений, жилые дома и транспортные средства.

Также россияне ударили по пожарно-спасательному подразделению Шостки. Его здание частично разрушено. В момент атаки спасатели находились в укрытии, но 5 сотрудников получили ранения, их госпитализировали. Кроме зданий, также повреждены 6 единиц техники спасателей, проинформировали в ГСЧС.

Как сообщал "Телеграф", в Сумской области в ночь на 19 октября россияне повредили объекты энергетики и инфраструктуры. Поэтому в Шосткинском, Конотопском и части Сумского района применяются графики аварийных отключений.