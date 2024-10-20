Война — день 970: россияне приближаются к Курахово и устраивают масштабные обстрелы

Оперативно о главном за сутки

Российское наступление продолжается с прежней силой, а Кураховское направление стало наиболее горячим. Лишь за прошлые сутки там произошло 50 боевых столкновений из 138. Захватчикам удается продвигаться в некоторых местах в Донецкой области, в то время как ВСУ успешно контратакуют в Харьковской. В то же время продолжается и воздушный террор и пока тыловые области продолжают отбиваться от потока дронов и дальнобойных ракет, прифронтовые города страдают от постоянных прилетов авиабомб.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 20 октября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Киеве сообщалось о работе ПВО из-за атаки дронов. Также появлялась информация о том, что россияне сбросили КАБ на Харьков.

С ситуацией в Украине за 17 октября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 967: Россия штурмует в направлении Селидово, а Зеленский в Брюсселе с Планом победы

О новостях и событиях 18 октября мы рассказывали здесь: Война — день 968: россияне давят на двух направлениях и атакуют дронами

О том, что происходило 19 октября, читайте в трансляции: Война — день 969: Россия нанесла удар по Запорожью, но вернула домой много украинцев