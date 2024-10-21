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Війна — день 971: Україна всерйоз занепокоєна через КНДР і готує супердрон

Автор
Валерія Куценко
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Автор
Настав новий день спротиву російським окупантам
Настав новий день спротиву російським окупантам. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі понеділок, 21 жовтня 2024 року. Попередня доба ознаменувалась ударами по ряду міст України, а також офіційною заявою президента Володимира Зеленського, що Північна Корея фактично стала ще однією стороною війни в Україні. Крім того, аналітики звернули увагу, що останнім часом Росія не використовує для ударів крилатих ракет, що може говорити про те, що вона накопичує сили для масованого удару. Але є й добрі новини — ЗМІ дізналися, що Україна готує новий супердрон від "Шахедів".

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 21 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У повітряному просторі України багато груп "Шахедів", у зв’язку з чим у більшості областей оголошено повітряну тривогу. Крім того, протягом вечора Росія завдала ударів по Одесі, Харкову та Кривому Рогу.

Карта бойових дій від DeepState на початок доби виглядає так:

Карта, де зараз тривають бої за Курахове, Покровськ та Торецьк 21.10.2024
Карта, де зараз тривають бої за Курахове, Покровськ та Торецьк 21.10.2024

Про новини та події 18 жовтня ми розповідали тут: Війна — день 968: росіяни тиснуть на двох напрямках і атакують дронами

Про те, що відбувалося 19 жовтня, читайте у трансляції: Війна — день 969: Росія завдала удару по Запоріжжю, але повернула додому багато українців

З ситуацією в Україні за 20 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 970: росіяни наближаються до Курахового та влаштовують масштабні обстріли