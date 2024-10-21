Війна — день 971: Україна всерйоз занепокоєна через КНДР і готує супердрон

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі понеділок, 21 жовтня 2024 року. Попередня доба ознаменувалась ударами по ряду міст України, а також офіційною заявою президента Володимира Зеленського, що Північна Корея фактично стала ще однією стороною війни в Україні. Крім того, аналітики звернули увагу, що останнім часом Росія не використовує для ударів крилатих ракет, що може говорити про те, що вона накопичує сили для масованого удару. Але є й добрі новини — ЗМІ дізналися, що Україна готує новий супердрон від "Шахедів".

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 21 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У повітряному просторі України багато груп "Шахедів", у зв’язку з чим у більшості областей оголошено повітряну тривогу. Крім того, протягом вечора Росія завдала ударів по Одесі, Харкову та Кривому Рогу.

Карта бойових дій від DeepState на початок доби виглядає так:

Карта, де зараз тривають бої за Курахове, Покровськ та Торецьк 21.10.2024

Про новини та події 18 жовтня ми розповідали тут: Війна — день 968: росіяни тиснуть на двох напрямках і атакують дронами

Про те, що відбувалося 19 жовтня, читайте у трансляції: Війна — день 969: Росія завдала удару по Запоріжжю, але повернула додому багато українців

З ситуацією в Україні за 20 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 970: росіяни наближаються до Курахового та влаштовують масштабні обстріли