Росіяни вдарили по дитсадку у Запоріжжі, з'явилися фото та відео з місця

Люди опинилися під завалами

Зранку у понеділок, 21 жовтня, росіяни атакували Запоріжжя ракетами. Зокрема вони вдарили по дитячому садочку, де постраждало четверо людей.

Як повідомили у ДСНС, двох з них рятувальники дістали з-під завалів. Двоповерхова будівля дитячого садочка частково зруйнована.

Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені легкові автомобілі, що були поруч. Сталися займання у двох металевих гаражах, пожежу загасили вогнеборці.

"Усіх постраждалих госпіталізували до медичного закладу. Їх кількість може збільшитися, оскільки надзвичайники продовжують пошукові та аварійно-рятувальні роботи. На місці працюють профільні та екстрені служби міста. До ліквідації наслідків обстрілу залучені 42 рятувальники та 10 одиниць техніки", — йдеться у повідомленні.

Глава Запорізької ОВА Іван Федоров поінформував, що кількість постраждалих від ракетного удару росіян по Запоріжжю збільшилася до 7 людей. Двоє з них перебувають у важкому стані. Пошкоджено 30 будинків.

Як повідомляв "Телеграф", близько 10 години ранку у понеділок, 21 жовтня, росіяни масовано атакували Суми безпілотниками. В місті пролунало кілька потужних вибухів, Росія спрямувала безпілотники на житловий сектор і об'єкти критичної інфраструктури обласного центру.