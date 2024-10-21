Россияне ударили по детскому саду в Запорожье, появились фото и видео с места

Люди оказались под завалами

Утром в понедельник, 21 октября, россияне атаковали Запорожье ракетами. В частности, они ударили по детскому саду, где пострадали четыре человека.

Как сообщили в ГСЧС, двоих из них спасатели вытащили из-под завалов. Двухэтажное здание детского сада частично разрушено.

Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены находившиеся рядом легковые автомобили. Произошли возгорания в двух металлических гаражах, пожар потушили пожарные.

"Всех пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение. Их количество может увеличиться, поскольку чрезвычайники продолжают поисковые и аварийно-спасательные работы. На месте работают профильные и экстренные службы города. К ликвидации последствий обстрела привлечены 42 спасателя и 10 единиц техники", — говорится в сообщении.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров проинформировал, что количество пострадавших от ракетного удара россиян по Запорожью увеличилось до 7 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Повреждены 30 домов.

Как сообщал "Телеграф", около 10 часов утра в понедельник, 21 октября, россияне массированно атаковали Сумы беспилотниками. В городе раздалось несколько мощных взрывов, Россия направила беспилотники на жилищный сектор и объекты критической инфраструктуры областного центра.