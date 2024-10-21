Россия ударила по жилым домам и критической инфраструктуре Сум (видео)

Враг атакует жилую застройку

Около 10 часов утра в понедельник, 21 октября, россияне массированно атаковали Сумы беспилотниками. В городе раздалось несколько мощных взрывов.

Как сообщили в Сумской ОВА, россияне направили беспилотники на жилой сектор и объекты критической инфраструктуры областного центра. Начались аварийно-спасательные работы.

"Последствия вражеской атаки уточняются", — отметили в ОВА, призвав людей находиться во время воздушной тревоги в безопасных местах.

Telegram-канал News Sumy опубликовал видео атаки. Местные жители, которые его снимали, насчитали по меньшей мере 16 вражеских "шахедов".

Как сообщал "Телеграф", около 9:15 21 октября, раздались взрывы в Запорожье. Россияне атаковали центр города, пострадали, двое из них — мужчина 49 лет и 48-летняя женщина в тяжелом состоянии. Еще три человека в состоянии средней тяжести.

Кроме того, 20 октября войска России обстреляли Кривой Рог баллистической ракетой. Под прицел неприятеля попал объект критической инфраструктуры. Пострадали три человека.

Также около 22:10 в воскресенье, 20 октября, россияне ударили по Харькову корректируемыми авиабомбами (КАБ-250). Выявлено 12 пострадавших, также много разрушений.