Много пострадавших и разрушений: появились фото и видео последствий удара по Харькову КАБами

Бомбы хаотически разлетелись по городу

Около 22:10 в воскресенье, 20 октября, россияне ударили по Харькову корректируемыми авиабомбами (КАБ-250). По состоянию на 3:00 обнаружено 12 пострадавших.

"Тактическая авиация россиян заходила для ударов со стороны Белгорода, КАБы "разбрасывало" по городу хаотично, что указывает не на целенаправленный удар по военным объектам, а на терроризм местного населения", — отметил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

Пострадали 12 человек, среди них — 7 женщин в возрасте от 22 до 83 лет и пятеро мужчин в возрасте от 21 до 38 лет. Повреждены многоквартирные жилые дома, нежилые постройки, гаражи, СТО, АЗС, частные домовладения и автомобили.

На местах попаданий работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники. Оперативно был развернут штаб, где принимают заявления граждан о повреждении имущества. Владельцы пострадавших помещений обращаются за помощью. Поврежденные дома будет охранять полиция, пока коммунальные службы не закроют поврежденные окна.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на понедельник, 21 октября, россияне снова атаковали Украину. На Киев они запустили около десятка беспилотников, все они были обезврежены силами ПВО, однако есть последствия из-за падения обломков.