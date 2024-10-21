Багато постраждалих та руйнувань: з'явилися фото та відео наслідків удару по Харкову КАБами

Бомби хаотично розлетілися містом

Близько 22:10 у неділю, 20 жовтня росіяни вдарили по Харкову коригованими авіабомбами (КАБ-250). Станом на 3:00 виявлено 12 постраждалих.

"Тактична авіація росіян заходила для ударів з боку Бєлгорода, КАБи "розкидало" по місту хаотично, що вказує не на цілеспрямований удар по військових об’єктах, а на тероризм місцевого населення", — зазначив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

Постраждало 12 людей, серед них — 7 жінок віком від 22 до 83 років та п’ятеро чоловіків віком від 21 до 38 років. Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, нежитлові споруди, гаражі, СТО, АЗС, приватні домоволодіння та автомобілі.

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки. Оперативно було розгорнуто штаб, де приймають заяви громадян про пошкодження майна. Власники постраждалих помешкань звертаються за допомогою. Пошкоджені будинки охоронятиме поліція, поки комунальні служби не закриють пошкоджені вікна.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на понеділок, 21 жовтня, росіяни знову атакували Україну. На Київ вони запустили близько десятка безпілотників, всі вони були знешкоджені силами ППО, проте є наслідки через падіння уламків.