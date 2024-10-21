Росіяни атакували Київ дронами: уламки впали в трьох районах, є постраждалий

Російський терор продовжується щоночі

В ніч на понеділок, 21 жовтня, росіяни знову атакували Україну. На Київ вони запустили близько десятка безпілотників, всі вони були знешкоджені силами ППО, проте є наслідки через падіння уламків.

Як повідомив у Telegram начальник КМВА Сергій Попко, повітряна тривога в Києві тривала понад 5 годин. Російські дрони заходили в бік столиці з різних напрямків, працювала ППО. Уламки російських безпілотників впали в Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянському районах міста.

В Дніпровському районі : попередньо, пошкоджено електричний кабель. Інформація щодо постраждалих не надходила.

: попередньо, пошкоджено електричний кабель. Інформація щодо постраждалих не надходила. В Голосіївському районі : в багатоквартирному житловому будинку частково пошкоджено оздоблення стін та є вибиті вікна. Постраждалих не виявлено.

: в багатоквартирному житловому будинку частково пошкоджено оздоблення стін та є вибиті вікна. Постраждалих не виявлено. В Солом’янському районі: через падіння уламків сталася пожежа на даху одноповерхового житлового будинку. Займання було локалізовано. Відомо про одного постраждалого — чоловік отримав опіки обличчя, від госпіталізації він відмовився.

Як повідомляв "Телеграф", пізно ввечері 20 жовтня росіяни атакували КАБами (кориговані авіаційні бомби) Харків. Є постраждалі та руйнування, частина міста залишилася без електрики.