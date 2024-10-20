Україна атакувала важливий аеродром росіян, де базуються винищувачі (карта)

Це вже не перша атака цього об'єкту

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли подробиці атаки на об'єкти в Росії у ніч проти 20 жовтня. Було уражено не тільки військовий завод у Дзержинську. Також Сили оборони атакували авіабазу "Липецьк-2" у РФ.

Як повідомила пресслужба Гнештабу ЗСУ, було завдано вогневого ураження по інфраструктурі військового аеродрому "Липецьк-2". Зокрема, ціллю були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки. Також зазначається, що на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 Повітряно-космічних сил ворога.

Крім того, Сили оборони України атакували федеральне казенне підприємство "Завод ім. Я.М. Свердлова" в місті Дзержинськ Нижньогородської області РФ. Тут виробляються хімічні речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб. Також, за наявною інформацією, на території заводу зберігалися керовані авіаційні бомби.

У Генштабі наголосили, що в районах обох об’єктів фіксувалися численні вибухи, а також відмічалася активна робота ворожої ППО. Результати ураження уточнюються.

"Завдання виконано силами та засобами Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Бойова робота по важливих військових цілях російських загарбників триває", — сказано в повідомленні.

Російські Telegram-канали оприлюднили відео, на якому, як стверджується зафіксовано вибух біля цього аеродрому. Проте ця інформація потребує підтвердження.

Що відомо про авіабазу "Липецьк-2"

"Липецьк-2"(Липецьк-Захід) — військова авіабаза за 12 км на північний захід від Липецька. На авіабазі знаходиться 4-й центр підготовки льотного складу та польових випробувань Повітряно-космічних сил Росії. База має дві з'єднані між собою ЗПС середнього розміру.

За даними Повітряних Сил ЗСУ, з цього аеродрому армія РФ атакує українські міста. Відомо, що на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 Повітряно-космічних сил РФ.

Нагадаємо, що аеродром "Липецьк" біля однойменного російського міста був уражений у ніч із 8 на 9 серпня. У Генштабі розповіли, що постраждали склади росіян із керованими авіаційними бомбами (зберігалося близько 700 бомб), знищено один радар ЗРК С-300. Також на аеродромі базувалися кілька десятків винищувачів, у тому числі новий Су-57, а також гелікоптери.