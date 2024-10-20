У Пентагоні несподівано відреагували на відправку військ КНДР в Україну

Оборонне відомство США попри дані Південної Кореї та України не може підтвердити відправлення північнокорейських військ

Глава Пентагону Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін прокоментував новини про відправку військ Північної Кореї до України воювати на боці Росії.

Про це повідомляє Reuters. За словами Остіна, Пентагон не може підтвердити цю інформацію. У той же час такий крок може викликати стурбованість, якщо це правда.

Нагадаємо, нещодавно розвідка Південної Кореї заявила, що Корейська Народно-Демократична Республіка відправила 1500 бійців на Далекий Схід для тренувань на місцевих військових базах. Йдеться переважно про бійців північнокорейського спецназу: імовірно, їх хочуть використати у війні проти України.

Раніше про відправлення північнокорейських військ до України заявив Володимир Зеленський. За його словами, КНДР запланував відправлення близько 10 тисяч солдатів із різних військ. Підтвердив навчання солдатів КНДР у Росії і голова ГУР Буданов.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Північноатлантичний Альянс на даний момент не має необхідної інформації. Росія та Північна Корея заперечують повідомлення про відправку військ КНДР на війну проти України.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Конгресі США вимагають від президента Джозефа Байдена відреагувати на використання російським режимом північнокорейських військових в Україні.