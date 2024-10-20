КНДР могла відправити росіянам свій найсекретніший підрозділ: що відомо про спецназ Кім Чен Ина

Північнокорейський спецназ може з'явитися на російсько-українському фронті, але його слава дуже роздута

Північнокорейський режим диктатора Кім Чен Ина міг відправити своїм російським союзникам військових зі складу свого найсекретнішого та найкращого підрозділу. Мова йде про Сили спеціальних операцій Корейської народної армії (ССО КНА): за деякими даними, не менше 1500 одиниць особового складу з гурту "гарматного м'яса", яке Кім передав своєму другу, "президенту" Росії Володимиру Путіну, складають саме представники ССО.

Про це пише видання The Telegraph. За даними газети, ССО КНА використовуються для розвідки та перевірки сили оборони Південної Кореї, та є одним з найбільш елітних та підготовлених підрозділів північнокорейської армії.

Розвідувальне управління Міністерства оборони США у звіті за 2021 рік теж писало, що ССО режиму Кім Чен Ина мають високий рівень підготовки, мотивації та забезпечені сучасним військовим обладнанням – таким, якого ніколи не побачити звичайним північнокорейським військовим. А згідно з відкритими джерелами, чисельність усіх підрозділів спецпризначення в армії КНДР складає від 88 до 122 тисячі одиниць особового складу (хоча ця цифра, скоріше за все, значно перебільшена).

Наскільки небезпечними можуть бути спецназівці КНДР?

ССО КНА об'єднує спецпідрозділи усіх родів військ північнокорейської армії та ділиться на три групи – це легкопіхотні, розвідувальні та снайперські підрозділи. Згідно з відомими даними, на спецназ КНА покладено п'ять основних завдань:

проведення розвідувальних та диверсійних операцій;

проведення операцій у взаємодії із регулярними збройними силами;

організація "другого фронту" в тилу армії Південної Кореї;

протидія спецопераціям військових розвідок США та Південної Кореї у тилових районах КНДР;

боротьба з антиурядовими силами всередині країни та забезпечення внутрішньої безпеки – іншими словами, каральні операції.

Американські розвідувальні служби відзначали, що головний козир спецпідрозділів Кім Чен Ина – це чудова підготовка для самостійних дій у глибокому та ближньому тилу. Їхня тактика – швидкість, тиск, раптовість, нечутливість до втрат на ґрунті справжнього ідеологічного фанатизму, майже релігійного.

Проте попри всю свою підготовку та вмотивованість, насправді ССО КНА фактично не мають бойового досвіду, як такого, оскільки ситуація у демілітаризованій зоні з Південною Кореєю, та фронт війни України проти Росії – це дві великі різниці. А слава цього спецназу, який малюють мало що не справжніми "демонами війни", дуже сильно перебільшена. Особливо якщо знати, що більшість із закордонних силових (і не тільки силових) операцій ССО КНА завершилися феєричним провалом.

Наприклад, під час нападу на Синій дім, резиденцію президента Південної Кореї у січні 1968 році, майже вся група спецназу була знищена – з 31 спецназівця повернулося тільки двоє, а напад на резиденцію відбили сили звичайної поліції. У тому ж році Південна Корея зірвала операцію КНА з розгортання партизанського руху на її території: зі 120 спецназівців 113 було знищено, а семеро потрапили у полон. Прикладів більш-менш відомих та успішних операцій ССО КНА після 1992 року немає взагалі.

Як писав "Телеграф", у Конгресі США вимагають від президента Джозефа Байдена зреагувати на використання російським режимом північнокорейських військових в Україні. Білий дім повинен визнати це "червоною лінією" для США і НАТО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у Південній Кореї говорять про перекидання військ КНДР в Україну. Їх уже помітили на фронті. Міністр оборони Південної Кореї Кім Ен Хен заявив, що це є останньою ознакою поглиблення військової співпраці між Пхеньяном та Москвою.

Майже 11 тис. піхотинців з Північної Кореї нині навчаються на сході Росії. Надалі вони візьмуть участь у війні проти України на стороні РФ. Нагадаємо, раніше про безпосередню участь КНДР у війні з Україною заявляв президент України Володимир Зеленський.