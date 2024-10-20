КНДР могла отправить россиянам свое самое секретное подразделение: что известно о спецназе Ким Чен Ына

Северокорейский спецназ может появиться на российско-украинском фронте, но его слава очень раздута

Северокорейский режим диктатора Ким Чен Ына мог выслать своим русским союзникам военных из состава собственного самого секретного и наилучшего подразделения. Речь идет о Силах специальных операций Корейской народной армии (ССО КНА): по некоторым данным, не менее 1500 единиц личного состава из группы "пушечного мяса", которую Ким передал своему другу, "президенту" России Владимиру Путину, составляют именно представители ССО .

Об этом пишет издание The Telegraph. По данным газеты, ССО КНА используются для разведки и проверки силы обороны Южной Кореи и является одним из наиболее элитных и подготовленных подразделений северокорейской армии.

Разведывательное управление Министерства обороны США в отчете за 2021 год тоже писало, что ССО режима Ким Чен Ина имеют высокий уровень подготовки, мотивации и обеспечены современным военным оборудованием – таким, какого никогда не увидеть обычным северокорейским военным. А согласно открытым источникам, численность всех подразделений спецназначения в армии КНДР составляет от 88 до 122 тысяч единиц личного состава (хотя эта цифра, скорее всего, значительно преувеличена).

Насколько опасны могут быть спецназовцы КНДР?

ССО КНА объединяет спецподразделения всех родов войск северокорейской армии и делится на три группы – легкопехотные, разведывательные и снайперские подразделения. Согласно известным данным, на спецназ КНА возложено пять основных задач:

проведение разведывательных и диверсионных операций;

проведение операций во взаимодействии с регулярными вооруженными силами;

организация "второго фронта" в тылу армии Южной Кореи;

противодействие спецоперациям военных разведок США и Южной Кореи в тыловых районах КНДР;

борьба с антиправительственными силами внутри страны и обеспечение внутренней безопасности – другими словами карательные операции.

Американские разведывательные службы отмечали, что главный козырь спецподразделений Ким Чен Ина – это отличная подготовка для самостоятельных действий в глубоком и ближнем тылу. Их тактика – быстрота, давление, внезапность, нечувствительность к потерям на почве подлинного идеологического фанатизма, почти религиозного.

Однако при всей своей подготовке и мотивированности, на самом деле ССО КНА фактически не имеют боевого опыта, как такового, поскольку ситуация в демилитаризованной зоне с Южной Кореей и фронт войны Украины против России – это две большие разницы. А слава этого спецназа, который рисуют чуть ли не настоящими "демонами войны", очень сильно преувеличена. Особенно если знать, что большинство зарубежных силовых (и не только силовых) операций ССО КНА завершились феерическим провалом.

Например, во время нападения на Синий дом, резиденцию президента Южной Кореи в январе 1968 года, почти вся группа спецназа была уничтожена – из 31 спецназовца вернулись только двое, а нападение на резиденцию отбили силы обычной полиции. В том же году Южная Корея сорвала операцию КНА по развертыванию партизанского движения на ее территории: из 120 спецназовцев 113 были уничтожены, а семеро попали в плен. Примеров более или менее известных и успешных операций ССО КНА после 1992 года нет вообще.

Как писал "Телеграф", в Конгрессе США требуют от президента Джозефа Байдена отреагировать на использование российским режимом северокорейских военных в Украине. Белый дом должен признать это "красной линией" для США и НАТО.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Южной Корее говорят о переброске войск КНДР в Украину. Их уже заметили на фронте. Министр обороны Южной Кореи Ким Эн Хен заявил, что это является последним признаком углубления военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

Почти 11 тыс. пехотинцев из Северной Кореи сейчас учатся на востоке России. В дальнейшем они примут участие в войне против Украины на стороне РФ. Напомним, ранее о непосредственном участии КНДР в войне с Украиной заявлял президент Украины Владимир Зеленский.