В Пентагоне неожиданно отреагировали на отправку войск КНДР в Украину

Оборонное ведомство США несмотря на данные Южной Кореи и Украины не может подтвердить отправку северокорейских войск

Глава Пентагона Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин прокомментировал новости об отправке войск Северной Кореи в Украину воевать на стороне России.

Об этом сообщает Reuters. По словам Остина, Пентагон не может подтвердить данную информацию. В то же время, такой шаг может вызвать обеспокоенность, если это правда.

Напомним, недавно разведка Южной Кореи заявила, что Корейская Народно-Демократическая Республика отправила 1500 бойцов на Дальний Восток России для тренировок на местных военных базах. Речь идет, в основном, о бойцах северокорейского спецназа: предположительно, их хотят использовать в войне против Украины.

Ранее об отправке северокорейских войск в Украину заявил Владимир Зеленский. По его словам, КНДР запланировал отправку около 10 тысяч солдат из разных войск. Подтвердил обучение солдат КНДР в России и глава ГУР Буданов.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический Альянс на данный момент не располагает необходимой информацией. Россия и Северная Корея отрицают сообщения об отправке войск КНДР на войну против Украины.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Конгрессе США требуют от президента Джозефа Байдена отреагировать на использование российским режимом северокорейских военных в Украине.