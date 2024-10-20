Куди перекинуть солдатів КНДР? Військовий озвучив несподівану відповідь

Північнокорейські солдати, ймовірно, будуть у Курській області

Військовослужбовці Північної Кореї, які, ймовірно, прибули до Росії для війни з Україною, швидше за все, будуть розміщені в Курській області.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, північнокорейські солдати та офіцери вже воюють проти України — це далеко не перші військовослужбовці КНДР, поява яких на фронті була зафіксована.

Зокрема, йдеться про операторів корейських ракет та артилеристів, які навчали російських військових стріляти з північнокорейських гармат.

За словами Тимочка, північнокорейських військовослужбовців, ймовірно, перекинуть до Курської області. Це дасть період адаптації корейців до нових умов, а Росії — можливість політичних маневрів. Адже росіяни можуть заявити, що військові КНДР — це союзники, які "допомагають вести бойові дії безпосередньо на території Росії".

Тимочко вважає, що застосування військових КНДР у війні з Україною залежатиме від ефективності останніх, оскільки Путіну потрібно максимально відтягнути вирішення питання з мобілізацією на війну власне росіян.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, КНДР привела у повну бойову готовність свою артилерію біля кордону з Південною Кореєю.