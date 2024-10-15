Квиток на волю? Новоприбулі військові КНДР вже залишають позиції РФ

Північнокорейські військові тікають з позицій на кордоні Брянської та Курської областей з Україною

Президент Росії Володимир Путін вніс на розгляд Держдуми проект про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю. Хоча Пхеньян поступово втягується у війну проти України, військові КНДР уже тікають з лінії російсько-українського кордону.

Про це з посиланням на джерела у розвідці повідомило "Суспільне". За даними джерел, 18 військовослужбовців Північної Кореї залишили свої позиції. Це нібито сталося за 7 кілометрів від кордону Брянської та Курської областей з Україною.

Мотиви втечі солдатів КНДР з позицій наразі невідомі. Росія ж кинула на пошуки дезертирів підрозділи своєї регулярної армії, а також спецслужби, поліцію та Росгвардію.

Водночас російська влада намагається приховати цю інформацію від населення.

Нагадаємо, раніше військовий аналітик та голова фонду "Повернися живим" Тарас Чмут заявляв, що Північна Корея може відправити свої війська до України воювати на боці Росії. Це спричинить серйозні проблеми на фронті, аж до його ймовірного прориву російською армією.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, КНДР привела у повну бойову готовність свою артилерію біля кордону з Південною Кореєю. Були посилені позиції ППО в Пхеньяні, оскільки там побоювалися атак безпілотників із Південної Кореї.