Билет на свободу? Новоприбывшие военные КНДР уже покидают позиции РФ
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Северокорейские военные убегают с позиций на границе Брянской и Курской областей с Украиной
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Хотя Пхеньян постепенно втягивается в войну против Украины, военные КНДР уже бегут с линии российско-украинской границы.
Об этом со ссылкой на источники в разведке сообщило "Суспільне". По данным источников, 18 военнослужащих Северной Кореи покинули свои позиции. Это якобы произошло в 7 километрах от границы Брянской и Курской областей с Украиной.
Мотивы побега солдат КНДР с позиций в настоящее время неизвестны. Россия же бросила на поиски дезертиров подразделения своей регулярной армии, а также спецслужбы, полицию и Росгвардию.
В то же время российские власти пытаются скрыть эту информацию от населения.
Напомним, ранее военный аналитик и глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявлял, что Северная Корея может отправить свои войска в Украину воевать на стороне России. Это приведет к серьезным проблемам на фронте, вплоть до его вероятного прорыва российской армией.
Как сообщал "Телеграф" ранее, КНДР привела в полную боевую готовность свою артиллерию у границы с Южной Кореей. Были ужесточены позиции ПВО в Пхеньяне, поскольку там опасались атак беспилотников из Южной Кореи.