Куда перебросят солдат КНДР? Военный озвучил неожиданный ответ

Северокорейские солдаты, вероятно, будут находиться в Курской области

Военнослужащих Северной Кореи, которые вероятно прибыли в Россию для войны с Украиной, скорее всего, будут размещены в Курской области.

Об этом в эфире телемарафона заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, северокорейские солдаты и офицеры уже воюют против Украины — это далеко не первые военнослужащие КНДР, появление которых на фронте было зафиксировано.

В частности, речь идет об операторах корейских ракет и артиллеристах, которые обучали российских военных стрелять из северокорейских орудий.

По словам Тимочко, северокорейских военнослужащих, вероятно, перебросят в Курскую область. Это даст период для адаптации корейцев к новым условиям, а России — возможность для политических маневров. Ведь россияне могут заявить, что военные КНДР — это союзники, которые "помогают вести боевые действия непосредственно на территории России".

Тимочко считает, что применение военных КНДР в войне с Украиной будет зависеть от эффективности последних, поскольку Путину нужно максимально оттянуть решение вопроса с мобилизацией на войну собственно россиян.

Как сообщал "Телеграф" ранее, КНДР привела в полную боевую готовность свою артиллерию у границы с Южной Кореей.