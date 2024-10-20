Украина атаковала важный аэродром россиян, где базируются истребители (карта)

Это уже не первая атака на этот объект

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали подробности атаки на объекты в России в ночь на 20 октября. Был поражен не только военный завод в Дзержинске. Также Силы обороны атаковали авиабазу "Липецк-2" в РФ.

Как сообщила пресс-служба Гнештаба ВСУ, было нанесено огневое поражение по инфраструктуре военного аэродрома "Липецк-2". В частности, целью были склады боекомплекта, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники. Также говорится, что на аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 Воздушно-космических сил врага.

Кроме того, Силы обороны Украины атаковали федеральное казенное предприятие "Завод им. Я.М. Свердлова" в городе Дзержинск Нижегородской области РФ. Здесь производятся химические вещества для артиллерийских боеприпасов и фугасных авиабомб. Также, по имеющейся информации, на территории завода хранились управляемые авиационные бомбы.

В Генштабе подчеркнули, что в районах обоих объектов фиксировались многочисленные взрывы, а также отмечалась активная работа вражеской ПВО. Результаты поражения уточняются.

"Задача выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Боевая работа по важным военным целям российских захватчиков продолжается", — говорится в сообщении.

Российские Telegram-каналы обнародовали видео, на котором, как утверждается, зафиксирован взрыв возле этого аэродрома. Однако эта информация требует подтверждения.

Что известно об авиабазе "Липецк-2"

"Липецк-2" (Липецк-Запад) — военная авиабаза в 12 км северо-западнее Липецка. На авиабазе находится 4-й центр подготовки лётного состава и полевых испытаний Воздушно-космических сил России. База имеет две соединенные между собой ЗПС среднего размера.

По данным Воздушных Сил ВСУ, с этого аэродрома армия РФ атакует украинские города. Известно, что на аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 Воздушно-космических сил РФ.

Напомним, что аэродром "Липецк" возле одноименного российского города был поражен в ночь с 8 на 9 августа. В Генштабе рассказали, что пострадали склады россиян с управляемыми авиационными бомбами (хранилось около 700 бомб), уничтожен один радар ЗРК С-300. Также на аэродроме базировались несколько десятков истребителей, в том числе новый Су-57, а также вертолеты.