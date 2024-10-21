Россияне атаковали Киев дронами: обломки упали в трех районах, есть пострадавший
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Российский террор продолжается каждую ночь
В ночь на понедельник, 21 октября, россияне снова атаковали Украину. На Киев они запустили около десятка беспилотников, все они были обезврежены силами ПВО, однако есть последствия из-за падения обломков.
Как сообщил в Telegram начальник КГВА Сергей Попко, воздушная тревога в Киеве длилась более 5 часов. Российские дроны заходили в сторону столицы по разным направлениям, работала ПВО. Обломки российских беспилотников упали в Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах города.
- В Днепровском районе: предварительно поврежден электрический кабель. Информация о пострадавших не поступала.
- В Голосеевском районе: в многоквартирном жилом доме частично повреждена отделка стен и выбиты окна. Пострадавших не обнаружено.
- В Соломенском районе: из-за падения обломков произошел пожар на крыше одноэтажного жилого дома. Возгорание было локализовано. Известно об одном пострадавшем — мужчина получил ожоги лица, от госпитализации он отказался.
Как сообщал "Телеграф", поздно вечером 20 октября россияне атаковали КАБами (корректируемые авиационные бомбы) Харьков. Есть пострадавшие и разрушения, часть города осталась без электричества.