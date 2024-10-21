Росія вдарила по житлових будинках та критичній інфраструктурі Сум (відео)

Ворог атакує житлову забудову

Близько 10 години ранку у понеділок, 21 жовтня, росіяни масовано атакували Суми безпілотниками. В місті пролунало кілька потужних вибухів.

Як повідомили у Сумській ОВА, росіяни спрямували безпілотники на житловий сектор і об'єкти критичної інфраструктури обласного центру. Розпочалися аварійно-рятувальні роботи.

"Наслідки ворожої атаки уточнюються", — зазначили в ОВА, закликавши людей перебувати під час повітряної тривоги у безпечних місцях.

Telegram-канал News Sumy опублікував відео атаки. Місцеві жителі, які його знімали нарахували щонайменше 16 ворожих "шахедів".

Як повідомляв "Телеграф", близько 9:15 21 жовтня, пролунали вибухи у Запоріжжі. Росіяни атакували центр міста, є постраждалі, двоє з них — чоловік 49 років та 48-річна жінка у важкому стані. Ще троє людей у стані середньої важкості.

Крім того, 20 жовтня, війська Росії обстріляли Кривий Ріг балістичною ракетою. Під приціл ворога потрапив обʼєкт критичної інфраструктури. Постраждало троє людей.

Також близько 22:10 у неділю, 20 жовтня росіяни вдарили по Харкову коригованими авіабомбами (КАБ-250). Виявлено 12 постраждалих, також є багато руйнувань.