Война — день 972: россияне прорываются к Часовому Яру, а флаги КНДР заметили на Донбассе

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают вести наступление на востоке Украины и местами имеют продвижение, пока у ВСУ есть переменный успех в Курской области. Очень напряженной ситуация стала возле Часового Яра, где захватчикам удалось прорваться по трассе к югу от города. По мнению экспертов, это позволит оказывать давление на ВСУ с еще одной стороны. В других местах на фронте уже начали замечать северокорейские флаги на контролируемых россиянами территориях, впрочем, в Украине говорят, что это лишь элемент информационной войны.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 22 октября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В западных СМИ появилась информация, что Южная Корея рассматривает возможность отправки своих военных специалистов в Украину, если участие КНДР в войне подтвердится.

О том, что происходило 19 октября, читайте в трансляции: Война — день 969: Россия нанесла удар по Запорожью, но вернула домой много украинцев

С ситуацией в Украине за 20 октября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 970: россияне приближаются к Курахово и устраивают масштабные обстрелы

О новостях и событиях 21 октября мы рассказывали здесь: Война — день 971: россияне атаковали Запорожье и прорвали оборону у Часового Яра