На саміті БРІКС Путін прилюдно набрехав про нібито блокування двох тисяч військових ЗСУ в Курській області

Так званий "президент" Росії Володимир Путін часто говорить відбірну маячню щодо сил української армії в Курській області, але насправді в цього є своя мета. Зокрема, Путін любить значно перебільшити цифри втрат ЗСУ на Курщині, щоб таким чином виправдати нездатність власних військ відвоювати контрольовані українцями території.

Про це сказано у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зазначають, що Путін постійно перебільшує прогрес російських військ в Курській області, оскільки йому потрібно запевнити російську аудиторію у "спроможності" російської армії відбити українське "вторгнення".

Зокрема, на саміті БРІКС Путін прилюдно набрехав про нібито блокування двох тисяч військових ЗСУ в Курській області. Однак про таке не повідомляло навіть російське міністерство оборони, яке обов'язково витиснуло максимум з такої події, якби вона дійсно сталася. Окрім цього, Путін намагається уникати визнання того факту, що українські війська в Курській області почувають себе вільно та перетинають кордон, багато ділянок якого перебувають під українським контролем.

"Перебільшена статистика Путіна щодо українських втрат, ймовірно, є частиною його спроби пояснити нездатність Росії рішуче відбити українське вторгнення в Курську область через майже три місяці в контексті ймовірного неминучого розгортання північнокорейських військ для ведення бойових дій в цьому регіоні", – резюмували аналітики.

Як повідомлялося раніше, Deepstate 11 жовтня повідомив, що ситуація в Курській області ще не катастрофічна, але вже дуже важка. А західні ЗМІ повідомляли, що операція в цьому регіоні може опинитися під загрозою зриву і згорнутися в найближчому майбутньому.

Під час боїв у Курській області росіянам вдалося повернути близько 40% територій, які перебували під контролем ЗСУ. Не виключено, що після покращення погоди українці знову почують багато новин із цього напряму.