"ПТУРи нової генерації": в Курській області з'явилися небезпечні російські FPV-дрони

На Курському напрямку зараз дуже важка ситуація навіть без цих нових російських "чудо-дронів"

Росіяни у тимчасово контрольованій ними Курській області, де склалася важка ситуація, почали застосовувати нові небезпечні FPV-дрони. Вони невразливі до засобів радіоелектронної боротьби, керуються через дріт, як з ними боротися, поки що незрозуміло.

Про це розповів аналітик та співзасновник проєкту DeepState Руслан Микула в ефірі Radio NV. За його словами, на Курському напрямку зараз дуже важка ситуація навіть без цих нових російських "чудо-дронів".

"Лінія змінюється по декілька разів за добу, деякі посадки переходять з рук в руки. Загалом, ситуація важка. Сили оборони ввели додаткові резерви для того, щоб стримати ворога, адже він за минулий місяць накопичив суттєві сили", – сказав він.

Використання окупантами нових безпілотників Микула назвав "дуже поганою тенденцією". Зараз йому невідомо, як боротися з цими безпілотниками, а чи є у інших спеціалістів ідеї, він не знає.

"Ворог застосовує FPV-дрони, стійкі до РЕБів. Відповідно, в них значно вищий коефіцієнт влучання, ніж у звичайних бездротових FPVшок. Як сказав один десантник: "Це, по суті, ПТУРи нової генерації, коли FPV-дрон, зв’язаний витою парою з точкою запуску, фактично нечутливий до РЕБів". Тому ворог застосовує такий новий тип озброєння", – додав він.

Тим часом російський чемпіон світу з шахів, опозиційний політик Гаррі Каспаров в інтерв’ю "Телеграфу" поділився думкою, що Курська операція почалася 2024 року, а не 2023-го через нерішучість західних країн. На його думку, саме США заборонили Києву атакувати Росію роком раніше.

"Телеграф" розповідав про те, що на бої у Курській області відреагував "президент" РФ Путін. Він екстрено скликав Радбез РФ, але нічого путнього не сказав. Прорив державного кордону він назвав "нерозбірливою стріляниною" та "масштабною провокацією Києва".

Нагадаємо, що перші повідомлення про перехід українськими частинами кордону та наступ вглиб території Курської області з’явилися у мережі 6 серпня. Через кілька годин у РФ визнали цей факт і розповіли про перші втрати. Військовий експерт Павло Нарожний знайшов три плюси для України від ситуації у Курській області.