Россияне ударили баллистикой по Днепру: повредили жилую застройку и больницу, есть погибшие (обновлено)

По меньшей мере три человека ранены в результате атаки россиян по Днепру

Россияне вечером 25 октября нанесли удар двумя баллистическими ракетами по Днепру. Взрывами повреждено одно из городских медицинских учреждений, а также жилую застройку, по меньшей мере три человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Он заявил о попадании в жилую застройку, о поврежденном медицинском учреждении сообщили местные информационные каналы.

"Ракетная атака на Днепр. Повреждена жилая застройка. Произошел пожар. Детали выясняем", — написал Лысак. Чуть позже он добавил, что от атаки врага пострадали три человека, двое из них госпитализированы.

Местные каналы опубликовали фото и видео поврежденных жилых зданий и больницы. Что за медицинское учреждение получило повреждение, пока неизвестно. Также повреждения получили, судя по видео, расположенные у места атаки заведения.

Обновлено. Местные каналы опубликовали видео разрушенного жилого дома. Под завалами могут находиться люди, проводится поисково-спасательная операция.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что есть раненый ребенок. Это означает, что количество раненых от атаки, скорее всего, увеличилось.

"Уже есть один пострадавший ребенок. Все службы работают. Спасибо военной администрации, ГСЧС, полиции, коммунальщикам. Дальше все подробности от руководства ОВА", — написал он.

Обновлено 00:20. Лысак сообщил о раненом ребенке. Число раненых в результате атаки врага возросло до девяти человек.

"В Днепре пострадала 8-летняя девочка. Ее доставили в больницу. Состояние ребенка средней тяжести. Всего на данный момент – уже 9 раненых. Четверо госпитализированы. Частично разрушено двухэтажное жилое здание. Под завалами может быть человек. Повреждены также 4 многоквартирных дома и одно из медучреждений", – написал он.

Обновлено 00:40. Сергей Лысак сообщил о первых погибших. Также выросло количество раненых из-за атаки россиян.

"Есть погибшие в Днепре… К сожалению, вражеская атака оборвала жизнь двух женщин. Пострадавших – 10. Ранения также получил 17-летний парень. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", – написал глава ОВА.

Отметим, что "досталось" вечером не только Днепру. Вечер пятницы, 25 октября, не стал тихим и спокойным для жителей Киева — российские ударные дроны атаковали столицу и один из беспилотников попал в жилую многоэтажку, в результате чего начался большой пожар.

Как известно, в Киеве регулярно слышат взрывы из-за российских атак. Так, только в ночь на 25 октября в Киеве была 15-я воздушная атака на столицу с начала месяца, и средствами ПВО были обезврежены до полутора десятков дронов. Из-за атак России на Киев обломки дронов находят прямо посреди парков.