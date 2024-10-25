В Киеве слышны взрывы: противовоздушная оборона сбивает беспилотники

Россияне в очередной раз попытались атаковать беспилотниками столицу Украины

В Киеве в ночь на 25 октября в очередной раз гремели взрывы. Противовоздушная оборона отражала атаки российских ударных беспилотников, пытавшихся заходить в столицу несколькими группами.

О тревоге и работе ПВО сообщала Киевская городская военная администрация. Первая группа беспилотников была уничтожена около 01:00 — 01:30 ночи, вторая группа начала заходить в столицу около 03:00 ночи, сообщалось о работе ПВО не только в столице, но и в Киевской области.

"В Киеве продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА, применяемых вооруженными силами России. В столице и в области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" – говорится в сообщении КМВА.

По данным мониторинга, около 01:00 два беспилотника прошли над Броварами курсом на Киев, после чего над центром столицы фиксировалась работа сил противовоздушной обороны. Оба беспилотника были уничтожены. Около 03:20 мониторинг сообщил о группе из четырех ударных БПЛА, пытавшихся заходить на столицу через Бровары и Вышгород, также фиксировалась работа ПВО.

Около 03:40 ночи в КМВА сообщили, что в одном из районов упали обломки сбитого беспилотника. Возник пожар на открытой местности. Других последствий не зафиксировано.

"В результате сегодняшней ночной воздушной атаки беспилотников армии России по Киеву в столице зафиксировано падение обломков. В частности, в Дарницком районе города обломки сбитых вражеских дронов привели к возгоранию на открытой территории деревьев и травы. Пожар оперативно ликвидирован", — говорится в сообщении.

Отметим, что оккупанты почти каждую ночь атакуют столицу ударными БПЛА. Как сообщал "Телеграф", в ночь на 17 октября в результате падения обломков российских дронов в Киевской области начался пожар. Спасатели ликвидировали возгорание в г. Борисполь и с. Вороньков.

Также в ночь на субботу, 19 октября, россияне атаковали Украину беспилотниками, в частности, ПВО работала и в Киеве. Во время вражеской атаки из-за обломков БПЛА пострадала женщина. Кроме того, атаки были 20, 21, 22, 23 и в другие дни октября.