В Киеве ночью прогремели взрывы: ПВО отработало по российским беспилотникам

По данным мониторинга, над столицей находился один российский ударный беспилотник

В Киеве ночью 19 октября были слышны взрывы. Предварительно противовоздушная оборона била по российскому ударному беспилотнику, который обнаружили над одним из районов столицы.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация. Жителей города призвали находиться в укрытиях, пока противовоздушная оборона не уничтожит угрозу.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", – говорится в сообщении.

По данным мониторинга, над столицей на 04:15 находился один российский ударный беспилотник. О последствиях ущерба БПЛА пока ничего не сообщали.

В общем, российские оккупанты почти каждую ночь атакуют столицу, иногда атака происходит уже под утро. Напомним, что утром 16 октября под Киевом во время воздушной тревоги раздались взрывы – россияне пытались атаковать город беспилотниками. Также взрывы были слышны и в отдельных районах столицы.

Утром 11 октября в столице тоже прогремели мощные взрывы. Предварительно, противовоздушная оборона сработала по российскому ударному беспилотнику, попытавшемуся атаковать столицу. Также сообщалось о взрывах в пригородах столицы.

В ночь на 4 октября россияне также пытались ударить по Киеву, работала ПВО. Из-за падения обломков вражеского дрона произошло возгорание.