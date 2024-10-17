В Киеве прогремели взрывы: ПВО работает по российским беспилотникам

По меньшей мере, один БПЛА сбили над Киевом Силы обороны

В Киеве вечером 17 октября были слышны взрывы. Предварительно, противовоздушная оборона в столице отработала по российскому беспилотнику, пытавшемуся подлететь со стороны Борисполя.

Об этом сообщили мониторинговые каналы. В Киевской городской военной администрации также сообщали о воздушной тревоге столицы.

"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!", – было сказано в сообщении КМВА.

По данным мониторинга, еще два ударных беспилотника россиян фиксировались возле Вышгорода, а три БПЛА – в Киевской области, но летели транзитным курсом. Не исключается подлет беспилотников в столицу ночью. Пока не сообщалось, есть ли какие-либо последствия ущерба, кроме уничтоженного беспилотника (или беспилотников).

В целом, российские оккупанты почти каждую ночь атакуют столицу, иногда атака происходит уже под утро. Напомним, что утром 16 октября под Киевом во время воздушной тревоги раздались взрывы – россияне пытались атаковать город беспилотниками. Также взрывы были слышны и в отдельных районах столицы.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 3 октября российская армия атаковала Киев беспилотниками. Оккупанты разными по количеству группами БПЛА пытались ударить по столице. Однако благодаря ПВО, ни одна из российских дронов своей цели не достигла. Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили и поразили в воздушном пространстве вокруг и над Киевом около полутора десятков ударных беспилотников.

В ночь на 4 октября россияне также пытались ударить по Киеву, работала ПВО. Из-за падения обломков вражеского дрона произошло возгорание.