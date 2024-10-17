У Києві прогриміли вибухи: ППО працює по російським безпілотникам

Щонайменше один БПЛА збили над Києвом Сили оборони

У Києві ввечері 17 жовтня було чутно вибухи. Попередньо, протиповітряна оборона у столиці відпрацювала по російському безпілотнику, який намагався підлетіти з боку Борисполя.

Про це повідомили моніторингові канали. У Київській міській військовій адміністрації також повідомляли про повітряну тривогу для столиці.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", – було сказано у повідомленні КМВА.

За даними моніторингу, ще два ударні безпілотники росіян фіксувалися біля Вишгорода, а три БПЛА – у Київській області, але летіли транзитним курсом. Не виключається підльот безпілотників до столиці протягом ночі. Поки що не повідомлялося, чи є якісь наслідки збиття окрім знищеного безпілотника (або безпілотників).

Загалом російські окупанти майже щоночі атакують столицю, іноді атака відбувається вже під ранок. Нагадаємо, що вранці 16 жовтня під Києвом під час повітряної тривоги пролунали вибухи – росіяни намагалися атакувати місто безпілотниками. Також вибухи було чути й в окремих районах столиці.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 3 жовтня російська армія атакувала Київ безпілотниками. Окупанти різними за кількістю групами БПЛА намагалися вдарити по столиці. Проте завдяки ППО, жоден з російських дронів своєї мети не досяг. Сили та засоби протиповітряної оборони виявили та уразили в повітряному просторі навколо та над Києвом приблизно півтора десятка ударних безпілотників.

У ніч на 4 жовтня росіяни також намагалися вдарити по Києву, працювала ППО. Через падіння уламків ворожого дрона сталося займання.