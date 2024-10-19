В Києві вночі прогриміли вибухи: ППО відпрацювала по російським безпілотникам

За даними моніторингу, над столицею перебував один російський ударний безпілотник

У Києві вночі 19 жовтня було чутно вибухи. Попередньо, протиповітряна оборона била по російському ударному безпілотнику, який виявили над одним з районів столиці.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. Мешканців міста закликали перебувати в укриттях, поки протиповітряна оборона не знищить загрозу.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", – сказано у повідомленні.

За даними моніторингу, над столицею станом на 04:15 перебував один російський ударний безпілотник. Про наслідки збиття БПЛА поки що нічого не повідомляли.

Загалом російські окупанти майже щоночі атакують столицю, іноді атака відбувається вже під ранок. Нагадаємо, що вранці 16 жовтня під Києвом під час повітряної тривоги пролунали вибухи – росіяни намагалися атакувати місто безпілотниками. Також вибухи було чути й в окремих районах столиці.

Вранці 11 жовтня у столиці теж пролунали потужні вибухи. Попередньо, протиповітряна оборона спрацювала по російському ударному безпілотнику, який спробував атакувати столицю. Також повідомлялося про вибухи у передмістях столиці.

У ніч на 4 жовтня росіяни також намагалися вдарити по Києву, працювала ППО. Через падіння уламків ворожого дрона сталося займання.