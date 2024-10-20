Праздник взрывов в России: под ударами беспилотников находились девять российских регионов (видео)

Взрывы слышали жители девяти российских регионов

В России в ночь с 19 на 20 октября в девяти регионах был настоящий праздник прилетов и взрывов. Беспилотники атаковали Липецкую, Тульскую, Рязанскую, Орловскую, Ивановскую, Курскую, Калужскую, Нижегородскую и даже Московскую области РФ.

Об этом сообщили российские информационные и мониторинговые каналы. Местные власти традиционно пока не смогли выдавить из себя ничего кроме стандартной мантры про "все сбито".

Так, мэр Москвы Сергей Собянин написал, что в Раменском городском округе Москвы силами противовоздушной обороны якобы был сбит беспилотник. "Украинский" БПЛА, по словам Собянина, летел в сторону Москвы.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", – говорится в сообщении.

В Липецкой области РФ местный губернатор Игорь Артамонов рассказал традиционную русскую сказку о "сбитии" и "подавлении" беспилотников в небе над Липецком и Липецким муниципальным округом. По его словам, на землю, опять же традиционно, "упали обломки", из-за которых начались пожары. В частности, зафиксировано падение обломков в районе "Сырский рудник".

"Воспламенения, возникшие на земле после падения БПЛА, оперативно погасили. На местах обнаружения фрагментов продолжают работать спецслужбы, их задача — обезвреживание всех обломков", — написал Артамонов. Впрочем, местные жители не согласны с губернатором, потому что публикуют видео взрывов и пожаров, точно возникших не из-за обломков.

В Орловской области не стали размениваться по пустякам и сразу же заявили о "сбитии" семи беспилотников вечером и еще четырех ночью. Об этом заявил местный губернатор Андрей Клычков. Традиционно он заявил, что разрушений, возгораний и пострадавших якобы нет.

Впрочем, локации "сбития" БПЛА Клычков раскрывать не стал – очевидно, испугался публичного разоблачения. Местные каналы также публиковали видео с взрывами и возможными прилетами. Также на видео попал момент, когда россияне воруют остатки украинских беспилотников, в том числе легендарные "обломки" и двигатели.

Во временно контролируемой россиянами Курской области РФ заявили о "сбитии" восьми БПЛА. Кроме самого областного центра региона под удар беспилотников попал город Железногорск. В сети публиковали видео со взрывами, однако точные результаты работы дронов по российским объектам пока неизвестны.

В Дзержинске Нижегородской области РФ половину ночи была слышна безумная стрельба и взрывы. Это российские военные пытались сбить дроны. Впрочем, судя по информации от местных источников, некоторые БПЛА все-таки долетели до цели.

Российский канал Astra пишет, что в Дзержинске атаковали ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова". Это предприятие стратегически важно, поскольку производит взрывчатые вещества и находится под санкциями Украины, Евросоюза, США, Великобритании, Японии и Швейцарии.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на среду, 9 октября, беспилотники атаковали Брянскую область России. Под удар попал арсенал ГРАУ (главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ) под городом Карачев Брянской области. Началась мощная детонация боеприпасов, в сети появились эпичные видео.