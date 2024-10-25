У Києві чутно вибухи: протиповітряна оборона збиває безпілотники

Росіяни вчергове спробували атакувати безпілотниками столицю України

В Києві в ніч на 25 жовтня вчергове гриміли вибухи. Протиповітряна оборона відбивала атаки російських ударних безпілотників, які намагалися заходити на столицю кількома групами.

Про тривогу та роботу ППО повідомляла Київська міська військова адміністрація. Перша група безпілотників була знищена близько 01:00 – 01:30 ночі, друга група почала заходити на столицю близько 03:00 ночі, повідомлялося про роботу ППО не тільки у столиці, але й на Київщині.

"В Києві триває повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА застосованих збройними силами росії. В столиці та в області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" – сказано у повідомленні КМВА.

За даними моніторингу, близько 01:00 два безпілотники пройшли над Броварами курсом на Київ, після чого над центром столиці фіксувалася робота сил протиповітряної оборони. Обидва безпілотники було знищено. Близько 03:20 моніторинг повідомив про групу з чотирьох ударних БПЛА, які намагалися заходити на столицю через Бровари та Вишгород, також фіксувалася робота ППО.

Близько 03:40 ночі в КМВА повідомили, що в одному з районів впали уламки збитого безпілотника. Виникла пожежа на відкритій місцевості. Інших наслідків не зафіксовано.

"Внаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки безпілотників армії рф по Києву в столиці зафіксовано падіння уламків. Зокрема в Дарницькому районі міста уламки збитих ворожих дронів призвели до загорання на відкритій території дерев та трави. Пожежу оперативно ліквідовано", – сказано у повідомленні.

Зазначимо, що окупанти майже щоночі атакують столицю ударними БПЛА. Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 17 жовтня внаслідок падіння уламків російських дронів на Київщині почалась пожежа. Рятувальники ліквідовували займання у м. Бориспіль та у с. Вороньків.

Також в ніч на суботу, 19 жовтня, росіяни атакували Україну безпілотниками, зокрема ППО працювала й у Києві. Під час ворожої атаки через уламки БПЛА постраждала жінка. Окрім цього, атаки були 20, 21, 22, 23 та в інші дні жовтня.