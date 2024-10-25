Война - день 975: РФ давит на двух направлениях, а Украина работает над "внутренним" Планом победы

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение в Украину продолжается уже 975 суток, и россияне не оставляют попыток продвинуться на самых горячих направлениях. Так, по данным аналитиков, определенный успех вражеские войска имеют в Селидово и начинают атаковать в Волчанске. Не менее сложная ситуация в Часовом Яру, который оккупанты стирают с лица земли. В то же время Владимир Путин во время выступления по итогам БРИКСа фактически подтвердил привлечение войск КНДР к войне против Украины. Во время этой же речи властитель Кремля высказался и о мире, к которому якобы стремятся все страны, включая РФ. А в Украине Владимир Зеленский подтвердил работу над внутренним Планом победы.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 25 октября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 За прошедшие сутки, по данным Генштаба ВСУ, самым горячим было Покровское направление, где произошло 43 вражеских атаки. В частности, россияне были активными в районах Воздвиженки, Новоторецка, Новогродовки, Красного Яра, Мариновки и Николаевки. Наши защитники отбили 36 штурмовых действий врага, еще ведутся семь боестолкновений.

Покровское направление на карте Deep State

Также на Кураховском направлении аппетиты врага не угасают, ведь армия РФ предприняла 26 попыток прорвать оборону вблизи населенных пунктов Цукурино, Желанне Второе, Георгиевка, Дальнее, Новоселидовка и Константиновка. Восемнадцать боестолкновений завершено, еще восемь – до сих пор продолжаются.

Кураховское направление на карте Deep State

О новостях и событиях 22 октября мы рассказывали здесь: Война — день 972: россияне прорываются в Часов Яр, а в Украине ликвидируют МСЭК

О том, что происходило 22 октября, читайте в трансляции: Война — день 973: войска КНДР уходят на фронт, а россияне прорываются в Селидово

С ситуацией в Украине за 23 октября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 974: россияне прорываются на Купянском направлении и могли войти в Селидово