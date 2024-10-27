Война — день 977: похолодание меняет ситуацию на поле боя, а российские дроны стали еще опасней

Оперативно о главном за сутки

Наступление холодов лишь подстегнуло россиян к усилению темпов наступления. Поскольку приближение сезона дождей существенно ослабит их возможности на фронте, они пытаются максимально использовать время, которое у них осталось. К примеру, они стремятся закончить окружение Селидово на Покровском направлении и для этого не жалеют сил и средств. Однако ухудшение погоды уже начало менять ситуацию на поле боя, делая невозможными ночные перемещения и усложняя длительные вылазки. На фоне этого захватчики также изменили тактику использования своих дронов, которые теперь летят на минимальной высоте и периодически могут влетать прямо в окна квартир многоэтажек.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 27 октября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне запустили несколько БПЛА с севера. Они замечены в Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях

С ситуацией в Украине за 24 октября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 974: россияне прорываются на Купянском направлении и могли войти в Селидово

О новостях и событиях 25 октября мы рассказывали здесь: Война — день 975: РФ давит на двух направлениях, а в Киеве прилет "Шахеда"

О том, что происходило 26 октября, читайте в трансляции: Война — день 976: новые удары России и споры про "тысячу Зеленского"