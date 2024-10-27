Війна — день 977: похолодання змінює ситуацію на полі бою, а російські дрони стали ще небезпечнішими

Оперативно про головне за добу

Настання холодів лише спонукало росіян до посилення темпів наступу. Оскільки наближення сезону дощів суттєво послабить їхні можливості на фронті, вони намагаються максимально використати час, який у них залишився. Наприклад, вони прагнуть закінчити оточення Селидового на Покровському напрямі й цього не шкодують сил і засобів. Однак погіршення погоди вже почало змінювати ситуацію на полі бою, унеможливлюючи нічні переміщення та ускладнюючи тривалі вилазки. На тлі цього загарбники також змінили тактику використання своїх дронів, які тепер летять на мінімальній висоті та періодично можуть влітати прямо у вікна квартир багатоповерхівок.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 27 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 До 15 безпілотників росіян зараз фіксується над Україною. Більшість з них – на Київщині, або тримає курс на Київську область.

00:00 Росіяни запустили кілька БПЛА із півночі. Вони помічені у Київській, Чернігівській, Полтавській та Сумській областях

З ситуацією в Україні за 24 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 974: росіяни прориваються на Куп’янському напрямку та могли увійти до Селидового

Про новини та події 25 жовтня ми розповідали тут: Війна — день 975: РФ тисне на двох напрямках, а у Києві приліт "Шахеда"

Про те, що відбувалося 26 жовтня, читайте у трансляції: Війна — день 976: нові удари Росії та суперечки про "тисячу Зеленського"