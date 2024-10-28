Війна — день 978: загарбників помітили в центрі Селідового, а в Росії лунають вибухи

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення в Україну триває, а окупанти намагаються скористатися останніми днями сухої погоди цього року, щоб досягти поступу на низці напрямків. Зокрема, вони змогли захопити село Левадне у Запорізькій області, а також могли увійти до Богоявленки, що біля Вугледару. Крім того, загарбників уже помітили в центрі Селидовому, де день у день погіршується ситуація. Загалом, Покровський та Курахівський напрямки залишаються найбільш гарячими, проте противник також активувався на Куп’янському та Лиманському напрямках.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 28 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У російському Новохоперську (Воронезька область) пролунали вибухи, повідомляється про пожежу на території місцевого спиртзаводу. Подібні заводи можуть виготовляти, крім алкоголю, паливо для авіації.

Про новини та події 25 жовтня ми розповідали тут: Війна — день 975: РФ тисне на двох напрямках, а у Києві приліт "Шахеда"

Про те, що відбувалося 26 жовтня, читайте у трансляції: Війна — день 976: нові удари Росії та суперечки про "тисячу Зеленського"

З ситуацією в Україні за 27 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 977: похолодання змінює ситуацію на полі бою, а російські дрони стали ще небезпечнішими